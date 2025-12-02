“Más del 80 por ciento de los chicos salteños tiene la vacuna contra sarampión”

Indicó que el sarampión puede tener serias complicaciones como neumonía, derrames, encefalitis, cegueras y partos prematuros en las embarazadas.

Jure recordó que el último caso de sarampión en Salta se registró el año pasado en un niño que no estaba vacunado.

La funcionaria sugirió a los adultos que no tengan registro de esquema de vacunación, sería necesario reforzar los esquemas para tétanos, sarampión y rubéola.