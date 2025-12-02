 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Más del 80 por ciento de los chicos salteños tiene la vacuna contra sarampión”

“En los grandes centros urbanos nos falta mejorar la inmunización contra esta enfermedad”, dijo Adriana Jure, jefa del Programa de Inmunizaciones.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

Indicó que el sarampión puede tener serias complicaciones como neumonía, derrames,  encefalitis, cegueras y partos prematuros en las embarazadas.

Jure recordó que el último caso de sarampión en Salta se registró el año pasado en un niño que no estaba vacunado.

La funcionaria sugirió a los adultos que no tengan registro de esquema de vacunación, sería necesario reforzar los esquemas para tétanos, sarampión y rubéola. 

 

