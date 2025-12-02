“Más del 80 por ciento de los chicos salteños tiene la vacuna contra sarampión”
“En los grandes centros urbanos nos falta mejorar la inmunización contra esta enfermedad”, dijo Adriana Jure, jefa del Programa de Inmunizaciones.
02 / 12 / 2025
Indicó que el sarampión puede tener serias complicaciones como neumonía, derrames, encefalitis, cegueras y partos prematuros en las embarazadas.
Jure recordó que el último caso de sarampión en Salta se registró el año pasado en un niño que no estaba vacunado.
La funcionaria sugirió a los adultos que no tengan registro de esquema de vacunación, sería necesario reforzar los esquemas para tétanos, sarampión y rubéola.