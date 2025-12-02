Incendio en la Alcaidía: "Todavía no tenemos respuestas oficiales"
El fuego se desató en octubre pasado en un pabellón del centro de detención ubicado en la zona norte de la Ciudad. Un interno falleció y varios resultaron con quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.
02 / 12 / 2025
Asi lo sostuvo Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.
Recordó que todavía quedan 3 personas internadas luego del incendio en la Alcaidía y que varios de los supervivientes deben recibir asistencia psicológica.
"Cada celda tiene capacidad para 8 internos, pero los libros de organismos de derechos humanos en contexto de encierro hablan de celdas de 4 personas cada una", manifestó Giordamachi.