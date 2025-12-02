Asi lo sostuvo Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.

Recordó que todavía quedan 3 personas internadas luego del incendio en la Alcaidía y que varios de los supervivientes deben recibir asistencia psicológica.

"Cada celda tiene capacidad para 8 internos, pero los libros de organismos de derechos humanos en contexto de encierro hablan de celdas de 4 personas cada una", manifestó Giordamachi.