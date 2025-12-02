 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Incendio en la Alcaidía: "Todavía no tenemos respuestas oficiales"

El fuego se desató en octubre pasado en un pabellón del centro de detención ubicado en la zona norte de la Ciudad. Un interno falleció y varios resultaron con quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

Asi lo sostuvo Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.

Recordó que todavía quedan 3 personas internadas luego del incendio en la Alcaidía y que varios de los supervivientes deben recibir asistencia psicológica.

"Cada celda tiene capacidad para 8 internos, pero los libros de organismos de derechos humanos en contexto de encierro hablan de celdas de 4 personas cada una", manifestó Giordamachi.

 

AM840

FM96.9

