Aseguran que quieren cerrar varios institutos terciarios

“Se trata de otro tipo de motosierra que quieren aplicar desde el gobierno” indicó  Carlos  Abraham,  profesor en Historia, especialista en Historia Argentina y docente de la Carrera de Ciencia Política de IES 6001 de la Escuela Normal.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

Abrahan dijo que las comisiones de profesorados de ciencias políticas o matemáticas serán cerradas con el objetivo de abrir otras nuevas dedicadas por ejemplo a tecnicaturas de minería 

 

A su turno, desde el Ministerio de Educación aclararon que no se busca el cierre de carreras o institutos, como se denunció esta mañana. “Es cierto que se producirán cambios en algunas comisiones” indicó Carlos Delgado, director general de Educación Superior.  Y manifestó que algunos docentes serán reasignados y que otros no” subrayó.  


 

AM840

FM96.9

