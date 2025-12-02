Aseguran que quieren cerrar varios institutos terciarios
“Se trata de otro tipo de motosierra que quieren aplicar desde el gobierno” indicó Carlos Abraham, profesor en Historia, especialista en Historia Argentina y docente de la Carrera de Ciencia Política de IES 6001 de la Escuela Normal.
Abrahan dijo que las comisiones de profesorados de ciencias políticas o matemáticas serán cerradas con el objetivo de abrir otras nuevas dedicadas por ejemplo a tecnicaturas de minería
A su turno, desde el Ministerio de Educación aclararon que no se busca el cierre de carreras o institutos, como se denunció esta mañana. “Es cierto que se producirán cambios en algunas comisiones” indicó Carlos Delgado, director general de Educación Superior. Y manifestó que algunos docentes serán reasignados y que otros no” subrayó.