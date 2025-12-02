Llega la 1ª edición de la Expo Navidad Balcarce en el Paseo Ameghino

La Municipalidad invita a vecinos, familias y turistas a disfrutar de la 1ª edición de la Expo Navidad Balcarce. El evento se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 10 a 22 horas, en el Paseo Ameghino, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, el paseo se transformará en un espacio mágico con actividades para todas las edades. Los más pequeños podrán entregar sus cartitas a Papá Noel, mientras que el público podrá recorrer la feria de artesanos y emprendedores, ideal para encontrar regalos únicos y productos locales.

La programación ofrecerá espectáculos en vivo, presentaciones de ballet folclórico, talleres creativos, sorteos y descuentos especiales. Entre las propuestas destacadas se encuentra el Concurso del Mejor Pan Dulce Navideño, que convoca a pasteleros, emprendedores y aficionados a participar de esta tradición festiva. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el viernes. El primer premio será dinero en efectivo y el segundo, un regalo sorpresa elaborado por artesanos de la Feria Artesanal Balcarce.

Además, la Expo abrirá un espacio especial para músicos y cantantes de todos los géneros, tanto profesionales como amateurs, que deseen presentarse en la Peña de la Feria.

Las inscripciones para el Concurso del Pan Dulce Navideño, así como para los artistas que quieran sumarse a la Peña, se gestionarán exclusivamente a través del WhatsApp 3875011106, y por este medio se brindará toda la información correspondiente.

La Expo Navidad Balcarce busca promover el encuentro entre vecinos, fortalecer la producción local y encender el espíritu festivo en este paseo tan emblemático de la ciudad. El municipio invita a toda la comunidad a disfrutar de un fin de semana lleno de música, tradición y magia navideña.