Cinco destinos cierran el ciclo “Presentá tu Destino” con una nueva jornada promocional

El Ministerio de Turismo y Deportes realizará una nueva presentación del programa “Presentá Tu Destino”, que se desarrollará mañana miércoles 3 de diciembre a las 11 en el Hotel Casa Real. En esta edición, la última del ciclo 2025, cinco localidades provenientes de distintos corredores turísticos de la provincia darán a conocer su oferta cultural, natural y experiencial: Rosario de la Frontera, Metán, San Lorenzo, Molinos y Guachipas.

El programa, desarrollado por la Dirección de Articulación de Destinos Turísticos, se consolidó este año como una herramienta estratégica para fortalecer la visibilidad de los municipios del interior y generar un puente directo entre las localidades, los medios de prensa y los actores del sector turístico. Cada encuentro permite que los destinos presenten su identidad, eventos, circuitos y propuestas diferenciadas ante quienes contribuyen a difundir y comercializar sus productos turísticos.

En esta última jornada, los cinco municipios compartirán sus atractivos característicos, experiencias culturales, patrimoniales y naturales, reafirmando la diversidad que distingue a la provincia de Salta. Esta iniciativa busca continuar promoviendo una promoción federal y equilibrada, que ponga en valor la singularidad de cada región.