Jornada de concientización por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad

La actividad será este miércoles 3 a las 18 hs. en la explanada del Cabildo. Diferentes instituciones sociales compartirán acciones de inclusión. Se interpretará el Himno Nacional Argentino en lengua de señas. Habrá danzas, música y stands.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

Con motivo de conmemorarse el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad realizará una fiesta inclusiva. La misma será en la explanada del Cabildo este miércoles 3 de diciembre desde las 18 hs.

La particularidad del evento es que diferentes instituciones educativas y sociales inclusivas, interpretarán el Himno Nacional Argentino en lenguas de señas.

Además, habrá stands informativos, profesionales médicos que brindarán asesoramiento y emprendedores con discapacidad que ofrecerán sus productos.

Para la fiesta inclusiva, jóvenes talentosos compartirán su arte en música y danza.

Tania Saravia, titular de la Dirección General de Discapacidad, extendió la invitación a todos los vecinos que deseen compartir una verdadera fiesta inclusiva donde se promocionen los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Se recuerda que la Oficina de Discapacidad se encuentra ubicada en el ingreso del Centro Cívico Municipal ubicado en Av. Paraguay N° 1240 y funciona de lunes a viernes de 8 a 20.

