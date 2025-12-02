Más de 10 mil estudiantes participaron del Programa Provincial de Escuelas Abiertas

En el marco del Programa Provincial de Escuelas Abiertas dependiente de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, durante el ciclo lectivo 2025, se llevaron adelante en 50 instituciones educativas de toda la provincia diversas experiencias de educación formal y no formal.

Formaron parte más de 10.000 estudiantes de entre 5 y 17 años, quienes cada sábado accedieron a una amplia oferta de talleres y espacios formativos. Entre las diferentes propuestas se destacaron actividades relacionadas al deporte, ajedrez, artes visuales, música, danzas y folclore.

Más de 200 talleristas y coordinadores pedagógicos acompañaron e impulsaron propuestas orientadas a la contención, prevención y promoción social, permitiendo el desarrollo pleno de cada estudiante.

Niños, niñas y adolescentes fortalecieron sus trayectorias educativas y formación integral, consolidando vínculos activos con la comunidad. Las propuestas pedagógicas, culturales, artísticas y deportivas, promovieron la participación activa en los diversos proyectos desarrollados en cada institución.

De este modo, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, reafirma su compromiso con la inclusión como un pilar transversal en toda la provincia, mediante un trabajo conjunto y situado que se enmarcan en valores referidos a la solidaridad, responsabilidad ciudadana y empatía, con propuestas que acompañan y sostienen el desarrollo formativo e integral de los estudiantes.