Clausuran una veterinaria por arrojar residuos patógenos en la vía pública

Mediante una denuncia vecinal, la Municipalidad realizó una inspección en la avenida Independencia al 300 donde se había generado un microbasural con residuos patógenos.

Ignacio Ampuero, director general de Fiscalización, explicó que “mediante un relevamiento de los residuos arrojados en la vía pública logramos identificar su procedencia y es por ello que pudimos sancionar, multar y clausurar de manera preventiva a una veterinaria ubicada a una cuadra del lugar”.

“La presencia de este tipo de residuos no sólo afecta la salud en general y el ambiente si no que de manera riesgosa puede provocar enfermedades o contagios a quienes hagan contacto con estos residuos”, remarcó el funcionario, quien agregó que, “además, a escasas cuadras hay una escuela y un alto tránsito peatonal que puede potenciar ese riesgo”.

Es importante destacar que, en simultáneo se procedió a la limpieza del lugar para prevenir cualquier tipo de contacto con dichos residuos y para prevenir el arrojo de más basura o restos de escombros o poda.

Las denuncias pueden realizarse llamando al 147, al 105 o mediante la APP Muni Salta.