Provincia y Cámara de Diputados trabajan en actualización del sistema de control municipal

La Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) y la Cámara de Diputados analizaron el modelo de control vigente en la Constitución provincial y su incorporación en las cartas orgánicas municipales.

Con ese objetivo, se realizó un encuentro en el que se revisaron los distintos enfoques adoptados por los municipios y se evaluaron alternativas para promover una adecuada armonización normativa que refleje los principios constitucionales y las buenas prácticas de control público.

Desde la Cámara de Diputados, Raúl Medina y Guillermo Ramos coincidieron en que este tipo de espacios técnicos favorece un diálogo constructivo y permite avanzar hacia marcos normativos más sólidos y transparentes en toda la provincia.

El Síndico General de la Provincia, Federico Mateo, resaltó la importancia de esta labor: “Desde la Sindicatura General tenemos un compromiso indelegable con el fortalecimiento de las instituciones. Acompañar a los municipios en este proceso de reforma es invertir en gobernabilidad, transparencia y desarrollo local. Un municipio fuerte, con mecanismos de control sólidos, es la base de una provincia más próspera”.

Por su parte, Soledad Sigotto, gerente a cargo de la Coordinación de la Red de USI y Municipios, destacó: “Este trabajo no se limita a una mera transferencia de herramientas, sino que es un acompañamiento estratégico. Buscamos que los propios municipios, en ejercicio de su autonomía, se doten de órganos de control fuertes y técnicos que prevengan irregularidades, optimicen el uso de los recursos públicos y, en definitiva, acerquen una mejor gestión a los vecinos”.