Es miércoles se celebra el Día Nacional y Panamericano del Médico

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione expresó su reconocimiento a la labor que realizan sus colegas, tanto en el ámbito privado como el público, al celebrarse el Día Nacional y Panamericano del Médico.

“En esta fecha tan significativa quiero transmitir mi profundo agradecimiento a todos los médicos de la provincia, que cada día ponen su conocimiento, dedicación y vocación al servicio de la comunidad”, manifestó el funcionario, agregando que “envío mi saludo a cada uno de ellos, especialmente a quienes trabajan en zonas alejadas, en guardias, servicios críticos y en los distintos niveles de atención. Su tarea incansable, muchas veces silenciosa, es un pilar esencial para el funcionamiento de nuestro sistema sanitario”.

“En nombre del Ministerio de Salud Pública, renovamos nuestro acompañamiento y el compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones de trabajo y la formación de quienes dedican su vida a cuidar la vida de los demás”, enfatizó el titular de la cartera sanitaria salteña.

Tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica, cada 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico.

Esta fecha fue propuesta en 1953 por la Confederación Panamericana de Dallas, Texas, como Día de la Medicina de las Américas y concuerda con el natalicio del médico cubano, Carlos Juan Finlay Barrés, que a fines del siglo XIX y tras años de investigación, afirmó que el causante de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes Aegypti, insecto que en la actualidad transmite los virus que provocan Zika, Dengue y Chikungunya.

En 1956 el Colegio Médico de Córdoba sumó su adhesión, avalada por la Confederación Médica Argentina y el gobierno nacional que oficializó la fecha de la conmemoración por decreto.