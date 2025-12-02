Diciembre inicia con precios estables en frutas y verduras en el mercado San Miguel

En vísperas de las fiestas de fin de año, el consumo de frutas y verduras vuelve a ganar protagonismo en los hogares salteños, siendo un mes que históricamente está marcado por un aumento en la demanda. Los precios se mantienen relativamente estables en la mayoría de los productos en los últimos meses, permitiendo a las familias planificar sus compras sin sobresaltos, por lo menos en el inicio de mes.

Las frutas tradicionales de verano, como el durazno, la ciruela, el melón y la sandía, mantienen valores accesibles gracias a una buena disponibilidad y a una cosecha que llega con calidad. Es de destacar que, para comerciantes y puesteros, la estabilidad en los precios favorece un consumo más sostenido y permite proyectar un cierre de año sin los picos inflacionarios que solían darse en años anteriores.

El relevamiento se concretó en los diferentes puestos del mercado San Miguel tanto en el predio central de San Martín 782 como en su anexo en pasaje Miramar 433 donde surgieron los siguientes precios testigo:

VERDURAS Y HORTALIZAS:

Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (bajó de precio)

Zapallo amarillo $1.500 el kilo (se mantiene)

Zapallitos verdes $1.000 el kilo, 2 kilos por $1.500 (se mantiene)

Zapallo zucchini (angolita) $1.000 el kilo (bajó el precio)

Papas 2 kilos $1.000 (bajó el precio)

Cebolla blanca 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)

Cebolla morada $2.000 el kilo (se mantiene)

Cebolla de verdeo $1.500 el paquete (se mantiene)

Lechuga crespa $1.000 cada una (se mantiene)

Lechuga crespa chica $500

Lechuga mantecosa y perezosa $1.000 la unidad (se mantiene)

Lechuga repollada $1.500 la unidad (se mantiene)

Repollo $2.000 y $3.000 la unidad (se mantiene)

Brócoli $2.000 y $3.000 la unidad (se mantiene)

Puerro $500 la unidad. (se mantiene)

Espinaca $1.500 y $2.000 el atado (se mantiene)

Rabanito $1.500 el paquete (se mantiene)

Remolacha $2.000 el paquete (se mantiene)

Apio $1.000 la cuarta (se mantiene)

Choclos 2 por $1.000 (bajó de precio)

Batata $1.500 el kilo (se mantiene)

Arvejas $3.000 el kilo (se mantiene)

Chauchas $2.000 el kilo (se mantiene)

Zanahoria $1.000 el kilo y 2 kilos $1.500 (se mantiene)

Berenjena $1.500 el kilo (se mantiene)

Pimiento verde $2.000 (se mantiene)

Pimiento rojo $3.000 el kilo (se mantiene)

Tomate perita $1.000 y $1.500 el kilo (se mantiene)

Tomate Cherry $2.000 el kilo (se mantiene)

Tomate redondo $2.000 el kilo (se mantiene)

Pepino $1.500 el kilo (se mantiene)

Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)

Espárragos $3.000 el paquete

Alcauciles – Alcachofas 4 x $5.000 (se mantiene)

Habas $2.000 el kilo (se mantiene)

Mix de verdura $1.500 y $2.000 el paquete (se mantiene)

Jengibre 250 grs.$1.500 (subió)

Ají $1.000 el cuarto kilo

Plátano importado $6.000 el kilo

FRUTAS:

Duraznos $2.500 y $3.000 el kilo (se mantiene)

Frutillas $3.000 el kilo 2 kilos $5.000 (bajó el precio)

Manzana roja $3.000 el kilo (se mantiene)

Manzana verde $3.000 el kilo (se mantiene)

Papaya $4.000 el kilo (subió)

Pomelos 3 por $2.000, $700 cada uno (se mantiene)

Naranja $2.000 la docena (se mantiene)

Damasco $4.000 el kilo. (se mantiene)

Bananas grandes $4.000 la docena (se mantiene)

Plátanos ecuatorianos $2.000 el cuarto kilo (se mantiene)

Mango $3.000 el kilo. (se mantiene)

Limones $2.000 la docena. (se mantiene)

Sandía $1.500 la porción. (se mantiene)

Ananá $5.000 la unidad $2.500 la mitad (se mantiene)

Melón rocío de miel $6.000 el kilo (se mantiene)

Melón amarillo $3.000 y $4.000 el kilo (se mantiene)

Kiwi $3.000 el cuarto kilo (se mantiene)

Peras $5.000 el kilo (se mantiene)

Arándanos $2.000 la cajita (se mantiene)

Palta $5.000 el kilo (se mantiene)

Ciruela $4.000 y $5.000 el kilo (se mantiene)

Cerezas naturales $2.000 el cuarto kilo (bajó)

Fruta del dragón $$2.000 los 100 gramos