Facilitadores lúdicos de la niñez fortalecen sus habilidades musicales y literarias

Con el objetivo de promover acciones de sensibilización sobre el derecho al juego se realizó un encuentro de facilitadores lúdicos que forman parte de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Es una actividad que resalta la importancia de jugar desde los primeros años de vida y que refuerza el impacto favorable que representan las propuestas lúdicas en el desarrollo integral de las infancias.

La jornada contó con el acompañamiento de la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón y con el apoyo de la Secretaría de Cultura a través de la presencia de la artista musical Mily Ibarra. Quien brindó un taller enfocado en el estudio de la obra de Walter Yonsky en el que se intercambió herramientas, técnicas y propuestas lúdico-didácticas basadas en el arte musical y el arte literario.

El rol del Facilitador Lúdico es un perfil que forma parte de las políticas públicas que implementa el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta a partir del Proyecto LÚDICAS. Un proyecto que promueve el funcionamiento de espacios lúdicos en los que un facilitador acompaña y cuida por medio del juego, la escucha y la recreación. Actualmente, los espacios LUDICAS se ubican en el Registro Civil; en el polo de formación en oficios Casona de la Paz y en oficinas de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.