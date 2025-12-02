 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Adorni desplazó a Rolandi y Aimé Vázquez será su número dos en Jefatura

El jefe de Gabinete echó a José Rolandi y modificó el organigrama en Casa Rosada. 

Argentina

02 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desplazó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y en su lugar designó a Aimé “Meme” Vázquez.

Así lo señalaron fuentes oficiales, por lo que Vázquez será la número dos en Jefatura de Gabinete. 

Rolandi se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder y de la mano del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Sobrevivió a la salida de Posse al cobijarse bajo el ala de Guillermo Francos, el ministro del Interior que había sido ungido por la administración libertario a titular de la mesa ministerial.

Tras la salida de Francos a fines de octubre, Rolandi había quedado en la cuerda floja y el propio Adorni estableció además que definirá a su equipo.tVi3ug

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las Secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO