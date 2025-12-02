Se entregaron 250 certificados a alumnos de la Escuela de Manejo Municipal

La Escuela de Manejo de la Municipalidad de Salta, a cargo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, funcionó con buenos resultados todo el año. Esta tarde se llevó a cabo el cierre anual de la Escuela, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, donde se entregaron 250 certificados a los alumnos que finalizaron la formación.

El intendente, Emiliano Durand, encabezó la ceremonia y agradeció a los participantes por su compromiso e invitó a que los ciudadanos se sumen a las clases de la Escuela el año que viene.

Desde que funciona este espacio de formación, más de 6000 personas se inscribieron, de los cuales más de 2000 terminaron el curso. Concurrieron personas de entre los 18 y los 65 años de edad.

En el Distrito Cultural también estuvo presente el Móvil de Licencias, donde 86 de los 250 que terminaron su formación, empezaron el trámite para obtener su carnet de conducir.

“Se cierra un gran año en la Escuela de Manejo. El municipio le brindó la oportunidad de aprender a manejar a gran parte de la comunidad, que lo necesita para diferentes actividades, como el trabajo o llevar a sus hijos, por ejemplo”, explicó Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

“Me fue muy útil aprender, voy a sacar luego la licencia para poder circular por la ciudad. Recomiendo a quienes no se animan a sumarse a que lo hagan, ya que es muy necesario para todo”, dijo Lucas, un joven de 22 años, tras retirar su certificado.

Por su parte, María, una mujer de 64 años, destacó el gran trabajo de los instructores a la hora de enseñar. Además, remarcó que cumplió un logro personal que tenía hace tiempo gracias a esta iniciativa municipal.

Cabe destacar que las clases continuarán el año que viene. Los asistentes aprenden a manejar motos y autos, en 10 clases (turno mañana y tarde) divididas de la siguiente manera:

Teoría: 2 clases obligatorias de 2 horas cada una. Esta etapa es eliminatoria, ya que quienes no aprueben el examen (40 preguntas, con un mínimo del 80% de respuestas correctas) no podrán avanzar a las prácticas. Esto garantiza que quienes continúen tengan una base sólida sobre las normas y responsabilidades viales.

Práctica: 7 clases personalizadas de 1 hora, en un circuito cerrado con instructores especializados. Aprenden maniobras, estacionamiento y manejo defensivo.