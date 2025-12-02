El Gobierno de Salta anunció que el martes 16 de diciembre se depositará el aguinaldo

La medida busca garantizar previsibilidad salarial y llevar tranquilidad a las familias salteñas.

A todo esto continúa el pago de los sueldos de noviembre a la administración pública.

Este martes corresponde a los sectores de Salud y Seguridad.

Mañana será para Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

Cabe mencionar que el sábado se depositó la Compensación Transitoria Docente.



