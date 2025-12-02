 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno de Salta anunció que el martes 16 de diciembre se depositará el aguinaldo

Será para todos los trabajadores de la administración pública y corresponde al sueldo anual complementario del mes de diciembre.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

La medida busca garantizar previsibilidad salarial y llevar tranquilidad a las familias salteñas.

A todo esto continúa el pago de los sueldos de noviembre a la administración pública.

Este martes corresponde a los sectores de Salud y Seguridad.

Mañana será para Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

Cabe mencionar que el sábado se depositó la Compensación Transitoria Docente. 


 

