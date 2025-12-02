El Gobierno de Salta anunció que el martes 16 de diciembre se depositará el aguinaldo
Será para todos los trabajadores de la administración pública y corresponde al sueldo anual complementario del mes de diciembre.
La medida busca garantizar previsibilidad salarial y llevar tranquilidad a las familias salteñas.
A todo esto continúa el pago de los sueldos de noviembre a la administración pública.
Este martes corresponde a los sectores de Salud y Seguridad.
Mañana será para Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.
Cabe mencionar que el sábado se depositó la Compensación Transitoria Docente.