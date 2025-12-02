Gendarmería secuestró casi 5 toneladas de hojas de coca

Durante un operativo de seguridad vial, los gendarmes interceptaron un camión que había partido desde Pichanal.

El conductor, de nacionalidad boliviana, intentó camuflar 4.779 kilos y medio de hojas de coca en estado natural, ocultándolas entre un cargamento de expeller de soja.

La mercadería ilegal, valuada en más de 337 millones de pesos, fue secuestrada junto con el vehículo, y el conductor quedó supeditado a la causa, en infracción al Código Aduanero.

El procedimiento fue realizado tras una alerta de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán".