Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gendarmería secuestró casi 5 toneladas de hojas de coca

Efectivos del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional lograron un importante decomiso en la localidad de Urundel, norte de Salta.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante un operativo de seguridad vial, los gendarmes interceptaron un camión que había partido desde Pichanal.

El conductor, de nacionalidad boliviana, intentó camuflar 4.779 kilos y medio de hojas de coca en estado natural, ocultándolas entre un cargamento de expeller de soja.

La mercadería ilegal, valuada en más de 337 millones de pesos, fue secuestrada junto con el vehículo, y el conductor quedó supeditado a la causa, en infracción al Código Aduanero.

El procedimiento fue realizado tras una alerta de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán".

 

AM840

FM96.9

