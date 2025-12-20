Un informe de la UADE revela que Salta tiene la nafta más cara del país

Un estudio del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) posicionó a Salta como la provincia con el precio de la nafta más alto del país, a partir de un relevamiento que analiza cuánto cuesta llenar el tanque de un vehículo promedio en Argentina y cómo evolucionó ese valor en términos reales entre enero de 2017 y diciembre de 2025.

El informe se centra en el impacto del costo de los combustibles sobre las familias argentinas, teniendo en cuenta los principales tipos de consumo: nafta súper y premium, GNC y gasoil. Mientras la nafta es mayoritariamente utilizada por los automóviles familiares, el GNC predomina en el transporte profesional y el gasoil en actividades productivas e industriales.

Para realizar comparaciones homogéneas en el tiempo, el estudio ajusta los precios por inflación y expresa cada dato mensual en moneda de diciembre de 2025, utilizando el IPC-vivienda, componente que incluye los combustibles. Bajo esta metodología, durante los últimos ocho años el valor promedio para llenar un tanque de nafta fue de 113.568 pesos.

El análisis también discrimina los costos según las distintas administraciones nacionales. Durante la gestión de Javier Milei, el valor máximo para llenar un tanque se registró al inicio de su mandato, con 204.168 pesos, mientras que el mínimo fue de 88.005 pesos en mayo de 2025. En el gobierno de Alberto Fernández, el pico se alcanzó hacia el final de su gestión con 160.464 pesos, y el valor más bajo se dio en julio de 2020, con 101.738 pesos. En tanto, durante la presidencia de Mauricio Macri, el máximo fue de 116.770 pesos en enero de 2017 y el mínimo de 92.820 pesos en abril de 2018.

Según el informe, el costo promedio para llenar un tanque durante la actual administración es de 112.974 pesos, lo que representa un valor 7,8% más accesible que el promedio registrado durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue de 122.521 pesos. La comparación con períodos anteriores a 2017 no fue posible debido a la falta de información confiable.

En términos generales, el estudio concluye que el costo real de llenar un tanque de nafta se encuentra en el nivel más bajo de los últimos ocho años, con una erogación estimada de 99.407 pesos para un vehículo promedio en Argentina.