Imputan a cuatro médicos del hospital Juan Domingo Perón por la muerte de Agustín Herrera

Cuatro profesionales del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal fueron imputados por el delito de homicidio culposo por mala praxis en grado de coautores, a raíz de la muerte de Agustín Herrera, un adolescente de 17 años que falleció como consecuencia de una sepsis generalizada provocada por una peritonitis que no fue tratada a tiempo.

Los médicos imputados son Araceli Gorgal, clínica; Antonio Padilla, médico clínico; Alejandro Zerpa, cirujano; y Juan Manuel Farachi, anestesiólogo. De acuerdo con la investigación, el joven había concurrido en varias oportunidades al hospital por intensos dolores abdominales, vómitos y fiebre, pero en las primeras consultas fue medicado únicamente con analgésicos y antieméticos, sin que se activaran los protocolos correspondientes para un cuadro compatible con abdomen agudo.

Según detalla el decreto de imputación, Agustín fue atendido inicialmente por la doctora Gorgal, quien le indicó paracetamol, dieta y reposo, y posteriormente suero por guardia ante la persistencia del dolor. Sin embargo, la profesional no dejó constancia de su intervención en la historia clínica, lo que fue considerado un incumplimiento de la Lex Artis, especialmente tratándose de un paciente joven con signos de gravedad como taquicardia y dolor abdominal intenso.

Al día siguiente, el adolescente regresó al hospital con un cuadro agravado, que incluía fiebre, vómitos y diarrea, y fue asistido por el doctor Padilla. El decreto señala que el médico no registró adecuadamente los controles de signos vitales ni realizó un seguimiento clínico durante al menos nueve horas, pese a la evolución desfavorable del paciente, lo que también fue considerado una violación a los protocolos médicos para casos de posible apendicitis aguda.

La investigación también apunta al cirujano Alejandro Zerpa, quien habría valorado al paciente con un abdomen quirúrgico varias horas después de haber tomado conocimiento del caso de manera telefónica. Además, según el escrito judicial, no solicitó estudios prequirúrgicos básicos ni una evaluación preanestésica antes de la intervención, pese a la urgencia del cuadro clínico.

En cuanto al anestesiólogo Juan Manuel Farachi, se le imputa haber administrado anestesia sin contar con los estudios previos indispensables y haber optado por un tipo de anestesia que, de acuerdo con guías médicas nacionales e internacionales, está contraindicada en fases avanzadas de shock séptico, ya que puede agravar la hipotensión y generar severas complicaciones.

Agustín Herrera fue finalmente intervenido quirúrgicamente, pero durante el procedimiento sufrió un paro cardiorrespiratorio del que logró ser reanimado inicialmente. Sin embargo, su estado empeoró y falleció el 20 de octubre a las 7.45, a causa de una falla multiorgánica derivada de una sepsis originada en una apendicitis aguda no resuelta, según confirmaron los informes del Cuerpo de Investigaciones Forenses.

El abogado querellante en la causa, Alexis Ramber Ríos, sostuvo que la muerte del adolescente era evitable y remarcó que, de haber sido diagnosticado e intervenido a tiempo, el cuadro se habría resuelto con una cirugía de baja complejidad. “Agustín falleció dejando a su familia devastada por el dolor, en un caso que expone graves falencias en la atención médica”, concluyó.