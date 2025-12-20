Desarticulan una riña de gallos en Rosario de la Frontera

Un operativo de la Policía Rural y Ambiental permitió desarticular una riña de gallos que se desarrollaba en una vivienda del barrio Ramón Abdala, en la ciudad de Rosario de la Frontera. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada, tras el llamado de un vecino que alertó sobre la realización de esta práctica ilegal.

Al llegar al lugar, efectivos de la División Rural y Ambiental, con la colaboración del personal del Centro de Coordinación Operativa 911, constataron la presencia de seis personas reunidas alrededor de un brete, participando de una riña de gallos y consumiendo bebidas alcohólicas en exceso. Al advertir la presencia policial, otros involucrados se dieron a la fuga hacia la zona de monte, llevándose consigo a los animales utilizados en la pelea.

Durante el procedimiento, el personal policial procedió al secuestro de un brete revestido de hierro y plástico, utilizado para el enfrentamiento de los animales, y de un fardo de vino que contenía doce unidades. No se logró recuperar a los gallos, ya que fueron retirados del lugar por los infractores que huyeron.

Desde la Policía Rural y Ambiental informaron que el principal responsable y su familia serían reincidentes en este tipo de hechos. Señalaron que hace apenas unos meses se había intervenido en un procedimiento similar en el mismo domicilio, oportunidad en la que se secuestraron armas de fuego y se constató la presencia de menores de edad en el lugar.