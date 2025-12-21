Cristina Kirchner fue internada por una apendicitis y será operada de urgencia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, tras presentar un cuadro de dolor abdominal. Luego de ser evaluada por un equipo médico en su domicilio, se dispuso su traslado para realizar estudios más exhaustivos, que confirmaron un diagnóstico de apendicitis.

Según informaron fuentes cercanas a la exmandataria, de 72 años, quedó internada y será sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Se trata de la primera salida autorizada desde que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Voceros del entorno de Cristina Kirchner indicaron que no se brindarán detalles adicionales sobre su estado de salud y que cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de los partes médicos oficiales emitidos por la institución sanitaria.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa “Vialidad”, en la que se investigó una defraudación al Estado mediante contratos de obra pública. El pasado 10 de junio, la Corte Suprema ratificó el fallo que estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.