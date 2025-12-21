Este año ya nacieron más de 250 bebés en el hospital Oscar Costas

El hospital Oscar Costas, cabecera del Área Operativa XV de Joaquín V. González, registró más de 250 nacimientos en lo que va de 2025, consolidándose como un centro de referencia clave para la Zona Sanitaria Este de la provincia. Entre el 1 de enero y el 10 de diciembre se contabilizaron 264 nacimientos de bebés vivos, con una leve mayoría de niñas.

Del total de nacimientos, 138 correspondieron a sexo femenino (52,3%) y 126 a masculino (47,7%). En cuanto a la modalidad de parto, 136 fueron por cesárea y 128 se realizaron de manera vaginal. Según el informe oficial, 158 partos correspondieron a pacientes con domicilio en Joaquín V. González, mientras que otros 106 fueron de mujeres derivadas desde distintas localidades del departamento Anta, como El Quebrachal, Apolinario Saravia y La Lajitas, además de ciudades vecinas de las provincias de Chaco y Santiago del Estero.

El balance sanitario anual también refleja una intensa actividad asistencial. En el período analizado, el hospital atendió 96.130 consultas por la guardia de Emergencias y 48.325 en consultorios externos, alcanzando un total de 144.445 atenciones. Entre las patologías más frecuentes diagnosticadas se encuentran gastroenteritis, neumonía, gripe, diarrea, faringitis, diabetes, hipertensión arterial, colecistitis, litiasis vesicular e infecciones de vías urinarias.

En materia quirúrgica, se realizaron 323 cirugías de baja complejidad, predominando las cesáreas, apendicectomías, intervenciones por litiasis vesicular, pie diabético y hernias. El hospital cuenta con un quirófano equipado con mesas de anestesia, respirador e instrumental adecuado, además de un equipo conformado por cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos y personal de enfermería.

El gerente general del hospital Oscar Costas, Cristian Aguirre, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio de Salud Pública. “El año de trabajo refleja una conducción sanitaria provincial que entiende a la salud pública como una prioridad”, expresó, al valorar el esfuerzo del personal y la respuesta del sistema de salud en la región.