Cristina Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis y evoluciona favorablemente

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes cercanas a la exmandataria confirmaron que la intervención quirúrgica “salió bien” y que su evolución es favorable.

El traslado al centro de salud se decidió durante la tarde de hoy, luego de que profesionales médicos la evaluaran en su departamento de la calle San José al 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante la persistencia de un fuerte dolor abdominal, los médicos consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos, que derivaron en la indicación quirúrgica.

Según informó oficialmente el Sanatorio Otamendi, Cristina Fernández de Kirchner ingresó hoy a la institución con dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado a través de los estudios correspondientes. Durante la tarde fue sometida a una cirugía laparoscópica, que confirmó un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

El parte médico precisó que la exmandataria se encuentra evolucionando sin complicaciones postoperatorias hasta el momento. El informe fue firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi.

Contexto judicial

La intervención médica se realizó con la correspondiente autorización judicial. Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria tras la condena firme en la causa Vialidad, que incluyó seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de una suma millonaria.