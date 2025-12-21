 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Cristina Kirchner fue operada de urgencia por apendicitis y evoluciona favorablemente

Fuentes cercanas a la exmandataria confirmaron que la intervención quirúrgica “salió bien”.

Argentina

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes cercanas a la exmandataria confirmaron que la intervención quirúrgica “salió bien” y que su evolución es favorable.

El traslado al centro de salud se decidió durante la tarde de hoy, luego de que profesionales médicos la evaluaran en su departamento de la calle San José al 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante la persistencia de un fuerte dolor abdominal, los médicos consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos, que derivaron en la indicación quirúrgica.

Según informó oficialmente el Sanatorio Otamendi, Cristina Fernández de Kirchner ingresó hoy a la institución con dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado a través de los estudios correspondientes. Durante la tarde fue sometida a una cirugía laparoscópica, que confirmó un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

El parte médico precisó que la exmandataria se encuentra evolucionando sin complicaciones postoperatorias hasta el momento. El informe fue firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi.

Contexto judicial

La intervención médica se realizó con la correspondiente autorización judicial. Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria tras la condena firme en la causa Vialidad, que incluyó seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de una suma millonaria.

