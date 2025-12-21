Arsenal de guerra en Chicoana: un hombre de 73 años es el principal sospechoso del acopio

Un operativo policial de gran magnitud realizado en Chicoana permitió descubrir un verdadero arsenal de guerra oculto en una finca del Valle de Lerma. El procedimiento se llevó a cabo en la Finca Sayta Cabalgata, ubicada sobre el Camino a Las Moras, Ruta Provincial 61, y dejó como principal sospechoso a un hombre de 73 años, que quedó a disposición de la Justicia.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 3, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias que alertaban sobre la posible existencia de un acopio clandestino de armas. La medida judicial se ejecutó con un importante despliegue de fuerzas, que incluyó a la Unidad Científica del Valle de Lerma, el Grupo de Investigación del Valle de Lerma, el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR), la División Explosivos, Bomberos y personal de Criminalística.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron una cantidad impactante de armas de fuego, explosivos y municiones de distintos calibres. Entre los elementos secuestrados se contabilizaron granadas de mano, granadas de fusil, espoletas, subcalibres, pistolas, revólveres, escopetas, rifles, fusiles, una ametralladora modelo 1928 y hasta un mortero calibre 81 milímetros. Muchas de las armas carecían de número de serie o presentaban inscripciones ilegibles, lo que refuerza las sospechas sobre su procedencia irregular.

Además del armamento, se incautaron cientos de cartuchos de distintos calibres, correajes, fundas y otros elementos vinculados al uso y almacenamiento de armas, lo que da cuenta de la peligrosidad del material encontrado y del riesgo que implicaba para la seguridad pública.

Las autoridades investigan ahora el origen del arsenal y si las armas estaban destinadas a actividades ilegales o a una red más amplia. La causa fue caratulada como tenencia y/o portación ilegal de armas de fuego, en perjuicio de la seguridad pública.

La fiscal a cargo, Mónica Viazzi, señaló que la investigación continúa y que el caso es tratado con especial atención debido a la magnitud y el potencial destructivo del material secuestrado.