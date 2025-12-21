 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Arsenal de guerra en Chicoana: un hombre de 73 años es el principal sospechoso del acopio

La causa fue caratulada como tenencia y/o portación ilegal de armas de fuego, en perjuicio de la seguridad pública.

21 / 12 / 2025

 

Un operativo policial de gran magnitud realizado en Chicoana permitió descubrir un verdadero arsenal de guerra oculto en una finca del Valle de Lerma. El procedimiento se llevó a cabo en la Finca Sayta Cabalgata, ubicada sobre el Camino a Las Moras, Ruta Provincial 61, y dejó como principal sospechoso a un hombre de 73 años, que quedó a disposición de la Justicia.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 3, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias que alertaban sobre la posible existencia de un acopio clandestino de armas. La medida judicial se ejecutó con un importante despliegue de fuerzas, que incluyó a la Unidad Científica del Valle de Lerma, el Grupo de Investigación del Valle de Lerma, el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR), la División Explosivos, Bomberos y personal de Criminalística.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron una cantidad impactante de armas de fuego, explosivos y municiones de distintos calibres. Entre los elementos secuestrados se contabilizaron granadas de mano, granadas de fusil, espoletas, subcalibres, pistolas, revólveres, escopetas, rifles, fusiles, una ametralladora modelo 1928 y hasta un mortero calibre 81 milímetros. Muchas de las armas carecían de número de serie o presentaban inscripciones ilegibles, lo que refuerza las sospechas sobre su procedencia irregular.

Además del armamento, se incautaron cientos de cartuchos de distintos calibres, correajes, fundas y otros elementos vinculados al uso y almacenamiento de armas, lo que da cuenta de la peligrosidad del material encontrado y del riesgo que implicaba para la seguridad pública.

Las autoridades investigan ahora el origen del arsenal y si las armas estaban destinadas a actividades ilegales o a una red más amplia. La causa fue caratulada como tenencia y/o portación ilegal de armas de fuego, en perjuicio de la seguridad pública.

La fiscal a cargo, Mónica Viazzi, señaló que la investigación continúa y que el caso es tratado con especial atención debido a la magnitud y el potencial destructivo del material secuestrado.

