Aumentaron las tarifas de taxis y remises Desde este lunes rige un aumento en las tarifas de taxis y remises en la ciudad, luego de un pedido realizado por los trabajadores del sector, quienes pusieron el acento en el contexto económico actual. La actualización implica una suba del 20%. En el caso de los taxis, la bajada de bandera diurna pasó a costar $980 y la nocturna $1.176. Cada cien metros, la ficha de día quedó e 98 pesos y nocturna en 118.