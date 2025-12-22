Mala praxis en Orán: 4 médicos imputados

La primera atención se produjo el 18 de octubre por la mañana, cuando el joven fue diagnosticado con gastroenteritis, medicado y dado de alta, sin que se dejara constancia de su evolución en la historia clínica.

Durante el transcurso del día, el cuadro se agravó y, por la tarde, regresó al hospital donde permaneció más de nueve horas en observación, con persistencia del dolor, vómitos y distensión abdominal.

Recién en la mañana del 19 de octubre se indicó la intervención quirúrgica, y la evaluación del cirujano de guardia se habría realizado con demora, considerando que el paciente presentaba un cuadro séptico avanzado.

Sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos, el menor fue llevado al quirófano y, cuando se realizaba la inducción anestésica, sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva. Pese a los intentos de reanimación falleció en la mañana del 20 de octubre.



