Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

“Hay intendentes que no pueden hacer obras”

Lo dijo por Radio Salta, Marcelo Moises, presidente del FIPSA -Foro de Intendentes de la ¨Provincia- sobre la reunión del agrupamiento con el jefe de gabinete Sergio Camacho.  “Si no fuese por las obras provinciales, muchas comunas no tendrían obras nuevas” expresó esta mañana. 

Salta Hoy

22 / 12 / 2025

 

Además indicó que el funcionario provincial  presentó a su equipo de trabajo ante los jefes comunales. Manifestó que la caída de la coparticipación muestra el parate en el consumo en general por la baja en las ventas.

Moises  comentó que muchos jubilados solicitan ayuda económica en los municipios para poder comprar remedios o pagar la luz. Y mencionó que para equilibrar las cuentas varios intendentes evitaron contratar a nuevos empleados y “hasta redujeron la cantidad de trabajadores en planta permanente”

“Si no fuese por las obras incluidas en el Presupuesto Provincial , muchos municipios no tendrían ninguna obra nueva”, manifestó Moises. 
 

AM840

FM96.9

