“Hay intendentes que no pueden hacer obras”

Además indicó que el funcionario provincial presentó a su equipo de trabajo ante los jefes comunales. Manifestó que la caída de la coparticipación muestra el parate en el consumo en general por la baja en las ventas.

Moises comentó que muchos jubilados solicitan ayuda económica en los municipios para poder comprar remedios o pagar la luz. Y mencionó que para equilibrar las cuentas varios intendentes evitaron contratar a nuevos empleados y “hasta redujeron la cantidad de trabajadores en planta permanente”

“Si no fuese por las obras incluidas en el Presupuesto Provincial , muchos municipios no tendrían ninguna obra nueva”, manifestó Moises.

