Revocaron el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash
La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash, y ordenó que la investigación continúe hasta que se agoten todas las medidas de prueba orientadas a esclarecer la principal hipótesis de autoría sostenida por la fiscalía y la querella.
Salta Hoy
22 / 12 / 2025
El tribunal consideró que no se alcanzó el grado de certeza negativa exigido para cerrar definitivamente el proceso en la etapa de instrucción y que la decisión adoptada en primera instancia implicó una clausura prematura de la causa.
La Cámara sostuvo que persisten indicios relevantes que deben ser valorados de manera conjunta y no fragmentada.