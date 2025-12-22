“Hay mucha gente comprando, pero eso no salva el mal año que tuvimos”

Gustavo Herrera, recordó que el año que viene seguirán los intentos del sector para lograr una verdadera baja en los impuestos. Indicó que pese a las buenas ventas de las últimas horas, aún no se observa una reactivación del consumo en general, según la entidad madres, CAME



En otro punto recordó que mañana se realiza el primer sorteo de premios millonarios organizado por la Cámara de Comercio junto al Gobierno de la Provincia Herrera dijo que “hay mucho entusiasmo en los clientes en todo el territorio provincial” Y aclaró que no participan los supermercados. "Cada comercio tiene un pequeño cartel con la leyenda “Beneficio Salta” con un código QR". “Participan todas las personas que realicen compras superiores a 10 mil pesos” finalizó.



