EN VIVO 00:30 a 1:1 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:1 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

San Lorenzo: expulsaron al Kila Gonza del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San Lorenzo resolvió apartar de manera inmediata al exintendente tras quedar firme la condena judicial que lo inhabilita de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. 

Salta Hoy

22 / 12 / 2025

 

El Concejo Deliberante de San Lorenzo resolvió este lunes apartar de manera inmediata al edil Ernesto Kila Gonza, luego de recibir el pedido formal de la Justicia que le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión se adoptó durante una sesión extraordinaria y ejecuta la pena accesoria incluida en la sentencia que condenó al exintendente por delitos de corrupción.

La resolución del cuerpo deliberativo dio lugar a lo que ya estaba anunciado desde el 16 de este mes, cuando la Oficina Judicial del Tribunal de Impugnación –Sala IV– llevó adelante la audiencia en la que quedó firme la condena. En ese fallo, Gonza recibió tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta perpetua, una sanción que implica la pérdida de cualquier cargo, aun cuando provenga del voto popular, la privación de derechos electorales y la imposibilidad de acceder a empleos o funciones públicas.

En el caso del exjefe comunal, la Justicia consideró como agravante que los delitos se cometieron mientras ejercía la Intendencia. La condena fue por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real, lo que derivó en la aplicación directa de la inhabilitación.

Durante la sesión, se rechazaron pedidos de suspensión y de exclusión por otras vías, al entenderse que no correspondía iniciar un juicio político, ya que la situación de Gonza quedó definida por una sentencia judicial firme. En ese marco, el Concejo resolvió comunicar formalmente lo actuado a la Junta Electoral para que determine quién debe ocupar la banca vacante.

Un dato político que no pasó desapercibido fue la postura de los ediles que representan a La Libertad Avanza, quienes no impulsaron una expulsión directa, sino que acompañaron la ejecución estricta de la resolución judicial.

Vía: El Tribuno

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA

