Nuevamente rige alerta amarilla por tormentas

Según el pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

La vigencia del alerta será desde las 06:00 hasta las 18:00 horas para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

En tanto, desde las 06:00 hasta las 00:00 horas, el aviso alcanzará a General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

Finalmente, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, el alerta regirá para Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán y Pre Puna de Santa Victoria.