Nuevamente rige alerta amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectará a distintos departamentos y regiones de la provincia durante la jornada, con vigencias diferenciadas según la zona. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.
Salta Hoy
22 / 12 / 2025
Según el pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.
La vigencia del alerta será desde las 06:00 hasta las 18:00 horas para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
En tanto, desde las 06:00 hasta las 00:00 horas, el aviso alcanzará a General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.
Finalmente, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, el alerta regirá para Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán y Pre Puna de Santa Victoria.