Trabajos de Mantenimiento en la RN 51

Las tareas se llevan a cabo a la altura de los cortes que se produjeron por la crecida extraordinaria del río en marzo pasado, cercana a la localidad de Ingeniero Maury. Allí se construyen colchonetas y gaviones que servirán de defensa para la zona de camino que fue recuperada y reconstruida.

En un claro ejemplo de trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, las labores son realizadas por las cuadrillas de viales que además reciben la colaboración de otras cuadrillas que fueron gestionadas por la Cámara de Proveedores Mineros de la Puna y la Cámara de Mineria de Salta, instituciones que trabajan en la zona de la Puna y que consideran a la RN 51 como una vía fundamental para la producción.

Este trabajo permitirá avanzar con mayor celeridad en la construcción de los 1000 metros cúbicos de gaviones que se necesitan para las defensas, antes de que lleguen nuevamente las crecidas del río producto de la temporada de lluvias.

En paralelo, cercano a Estación Chorrillos, se trabaja en el mismo cauce del río con topadoras y palas cargadoras para corregir el curso lo que permitirá mitigar la acción de las crecidas producto de las lluvias de temporada.



Si bien las tareas se realizan fuera de la calzada, se solicita a los usuarios respetar la señalización provisoria de obra para proteger su seguridad y la de los trabajadores.