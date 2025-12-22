 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Trabajos de Mantenimiento en la RN 51

Se están realizando trabajos de contención para el río Toro a la vera de la RN 51. 

Salta Hoy

22 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Las tareas se llevan a cabo a la altura de los cortes que se produjeron por la crecida extraordinaria del río en marzo pasado, cercana a la localidad de Ingeniero Maury. Allí se construyen colchonetas y gaviones que servirán de defensa para la zona de camino que fue recuperada y reconstruida.

En un claro ejemplo de trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, las labores son realizadas por las cuadrillas de viales que además reciben la colaboración de otras cuadrillas que fueron gestionadas por la Cámara de Proveedores Mineros de la Puna y la Cámara de Mineria de Salta, instituciones que trabajan  en la zona de la Puna y que consideran a la RN 51 como una vía fundamental para la producción.

Este trabajo permitirá avanzar con mayor celeridad en la construcción de los 1000 metros cúbicos de gaviones que se necesitan para las defensas, antes de que lleguen nuevamente las crecidas del río producto de la temporada de lluvias.

En paralelo, cercano a Estación Chorrillos, se trabaja en el mismo cauce del río con topadoras y palas cargadoras para corregir el curso lo que permitirá mitigar la acción de las crecidas producto de las lluvias de temporada.


Si bien las tareas se realizan fuera de la calzada, se solicita a los usuarios respetar la señalización provisoria de obra para proteger su seguridad y la de los trabajadores.

 

