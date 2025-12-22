Murió Alejandro San Millán, ex intendente de la ciudad de Salta

Había nacido en la ciudad de Salta el 25 de noviembre de 1960. Era el menor de siete hermanos, hijo de Julio Argentino San Millán y Dora Alicia Ávila Alemán. Estaba casado con María Amalia de los Ríos y era padre de dos hijos, Alejandro y Francisco. Aunque desarrolló gran parte de su carrera política en la capital provincial, continuaba residiendo en Chicoana, localidad a la que estuvo profundamente vinculado desde sus inicios. Allí fue productor tabacalero.

San Millán abrazó la militancia política a comienzos de la década del '80, con el retorno de la democracia. Su recorrido en la función pública comenzó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chicoana entre 1987 y 1989. Luego fue diputado provincial por ese departamento durante dos períodos consecutivos (1989–1996), para más tarde representar al departamento Capital entre 1996 y 2001.

En el ámbito legislativo tuvo un rol central: fue electo presidente de la Cámara de Diputados en cuatro períodos consecutivos entre marzo de 1996 y diciembre de 1998, y volvió a ejercer esa responsabilidad hasta 2001. Integró comisiones estratégicas, como la de Códigos Procesales y la de Reforma del Reglamento, y presidió la Comisión Examinadora de las Obras de Autores Salteños.

Durante su gestión parlamentaria se sancionaron 164 leyes. Entre las más relevantes se cuentan la Ley 6851, que dispuso la suspensión por 60 días de los juicios contra el Estado provincial; la Ley 6856, de protección estricta del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la zona urbana de Salta; la Ley 6860, que habilitó la expropiación de inmuebles del Ingenio San Isidro para la creación de un parque industrial; la Ley 6899, de promoción del empleo; la Ley 6903, que aprobó el estatuto de los trabajadores de la salud; la Ley 6946, que estableció la bandera oficial de la provincia; la Ley 6999, sobre la conservación patrimonial del casco histórico de Cachi; y la Ley 7015, de expropiación de un inmueble en el departamento Metán.

El 16 de noviembre de 2001 asumió como intendente de la ciudad de Salta, cargo que ejerció hasta el 9 de diciembre de 2003, en un contexto político y social complejo para el país y la provincia. Ese período marcó el punto más alto de su carrera ejecutiva.

Desde su entorno destacaron su cercanía permanente con la gente. "Siempre tuvo un lugar para recibir y escuchar, más allá del cargo que ocupara. No era de abrir una sede para una elección y cerrarla al día siguiente: trabajaba todo el año, con una vocación de servicio real", señaló un familiar, al recordar su estilo de militancia y su compromiso cotidiano.