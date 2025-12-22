 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Murió Alejandro San Millán, ex intendente de la ciudad de Salta

Su recorrido en la función pública comenzó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chicoana entre 1987 y 1989. Luego fue diputado provincial por ese departamento durante dos períodos consecutivos (1989–1996), para más tarde representar al departamento Capital entre 1996 y 2001. 

Salta Hoy

22 / 12 / 2025

 

Había nacido en la ciudad de Salta el 25 de noviembre de 1960. Era el menor de siete hermanos, hijo de Julio Argentino San Millán y Dora Alicia Ávila Alemán. Estaba casado con María Amalia de los Ríos y era padre de dos hijos, Alejandro y Francisco. Aunque desarrolló gran parte de su carrera política en la capital provincial, continuaba residiendo en Chicoana, localidad a la que estuvo profundamente vinculado desde sus inicios. Allí fue productor tabacalero.

San Millán abrazó la militancia política a comienzos de la década del '80,  con el retorno de la democracia. Su recorrido en la función pública comenzó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chicoana entre 1987 y 1989. Luego fue diputado provincial por ese departamento durante dos períodos consecutivos (1989–1996), para más tarde representar al departamento Capital entre 1996 y 2001.

En el ámbito legislativo tuvo un rol central: fue electo presidente de la Cámara de Diputados en cuatro períodos consecutivos entre marzo de 1996 y diciembre de 1998, y volvió a ejercer esa responsabilidad hasta 2001. Integró comisiones estratégicas, como la de Códigos Procesales y la de Reforma del Reglamento, y presidió la Comisión Examinadora de las Obras de Autores Salteños.

Durante su gestión parlamentaria se sancionaron 164 leyes. Entre las más relevantes se cuentan la Ley 6851, que dispuso la suspensión por 60 días de los juicios contra el Estado provincial; la Ley 6856, de protección estricta del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la zona urbana de Salta; la Ley 6860, que habilitó la expropiación de inmuebles del Ingenio San Isidro para la creación de un parque industrial; la Ley 6899, de promoción del empleo; la Ley 6903, que aprobó el estatuto de los trabajadores de la salud; la Ley 6946, que estableció la bandera oficial de la provincia; la Ley 6999, sobre la conservación patrimonial del casco histórico de Cachi; y la Ley 7015, de expropiación de un inmueble en el departamento Metán.

El 16 de noviembre de 2001 asumió como intendente de la ciudad de Salta, cargo que ejerció hasta el 9 de diciembre de 2003, en un contexto político y social complejo para el país y la provincia. Ese período marcó el punto más alto de su carrera ejecutiva.

Desde su entorno destacaron su cercanía permanente con la gente. "Siempre tuvo un lugar para recibir y escuchar, más allá del cargo que ocupara. No era de abrir una sede para una elección y cerrarla al día siguiente: trabajaba todo el año, con una vocación de servicio real", señaló un familiar, al recordar su estilo de militancia y su compromiso cotidiano.

