Investigan quién es el motociclista filmado en maniobras extremas

La difusión de un video viral en redes sociales que muestra una maniobra extremadamente peligrosa de un motociclista conduciendo "acostado" sobre el asiento de la moto en la avenida Bolivia, puso en alerta a vecinos y autoridades. El hecho ocurrió a las 13.30 del sábado pasado. Hasta el cierre de esta edición, ni la Policía ni Tránsito municipal habían identificado al conductor y la investigación continuaba.

Fuentes policiales confirmaron a El Tribuno que "no tiene patente, lo están viendo en el video, lo está investigando Tránsito, nosotros también. No está identificada la persona aún."

En tanto, desde Tránsito de la Municipalidad agregaron: "El puesto sobre la ruta (nacional) 51 detuvo a un motociclista con características similares al día siguiente, pero no sabemos si es el mismo. En el video no se puede visualizar la patente; sin ella es muy difícil identificar al conductor."

Y añadieron: "Por las fiestas de fin de año se intensifican los controles, y se están repintando las estrellas de la Asociación Civil Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (Pavicei) como forma de recordar a la población las tragedias que provoca conducir de manera imprudente".

