Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Investigan quién es el motociclista filmado en maniobras extremas

La Policía y Tránsito buscan identificar al conductor que circulaba "acostado" en plena avenida Bolivia. Especialistas en seguridad vial critican la falta de campañas preventivas locales.

Salta Hoy

22 / 12 / 2025

 

La difusión de un video viral en redes sociales que muestra una maniobra extremadamente peligrosa de un motociclista conduciendo "acostado" sobre el asiento de la moto en la avenida Bolivia, puso en alerta a vecinos y autoridades. El hecho ocurrió a las 13.30 del sábado pasado. Hasta el cierre de esta edición, ni la Policía ni Tránsito municipal habían identificado al conductor y la investigación continuaba.

Fuentes policiales confirmaron a El Tribuno que "no tiene patente, lo están viendo en el video, lo está investigando Tránsito, nosotros también. No está identificada la persona aún."

En tanto, desde Tránsito de la Municipalidad agregaron: "El puesto sobre la ruta (nacional) 51 detuvo a un motociclista con características similares al día siguiente, pero no sabemos si es el mismo. En el video no se puede visualizar la patente; sin ella es muy difícil identificar al conductor."

Y añadieron: "Por las fiestas de fin de año se intensifican los controles, y se están repintando las estrellas de la Asociación Civil Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (Pavicei) como forma de recordar a la población las tragedias que provoca conducir de manera imprudente".

Vía: El Tribuno

 

