EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Reacondicionan Estrellas Amarillas

La Municipalidad comenzó con las tareas de reacondicionamiento de las Estrellas Amarillas plasmadas en el pavimento que representan víctimas fatales en accidentes de tránsito, buscando generar conciencia en la sociedad en el marco de las fiestas de fin de año.

Salta Hoy

22 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Personal de municipal, acompañados por miembros del Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), iniciaron los trabajos en siete puntos, la acción se replicará en otros sitios de la ciudad.

Es de destacar que, las estrellas amarillas que se colocan en las rutas y calles del país son emblema de atención y memoria de las víctimas fatales en siniestros viales. Además, son una señal incorporada en los exámenes para obtener licencias de conducir, es materia de estudio para los conductores que quieran obtener por primera vez o renovar la Licencia Nacional de Conducir.

Busca generar:

Memoria: mantener vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida en la calle..

Prevención: alertar sobre el peligro y la importancia de conducir con precaución para evitar más tragedias.

Ley y Justicia: impulsar cambios para que se sancione bien a los responsables de siniestros viales.

Educación: convertir los lugares de los accidentes en aulas para la educación vial.

Lugares trágicos
Desde la Municipalidad de Salta también se solicita aumentar el cuidado a la hora de conducir para no lamentar tragedias viales, y refuerzan el llamado en tiempos de fiestas. Las primeras estrellas reacondicionadas fueron: Av. Perón altura Almudena, Av. Arenales antes del surtidor, Templete de San Cayetano, Juan XXIII, Olavarría 1395, Fuerza Aérea y Houssay.

Vía: El Tribuno

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

NOMBRE RAREIO