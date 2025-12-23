Pirotecnia cero: Advierten falta de solidaridad en Salta
El grupo Adultos dentro del Espectro se sumó a la campaña “Pirotecnia Sonora Cero” lanzada por la municipalidad de la Ciudad de Salta. “Tenemos leyes y ordenanzas pero vemos que a la gente no le interesa cumplirlas” manifestó Cristian Santa Cruz, coordinador del Grupo.
Salta Hoy
Santa Cruz graficó que la pirotecnia tipo petardo emite un sonido que alcanza los 150 decibeles. “A cualquier persona eso le molestaría, imaginense a quienes están dentro del espectro o a los animalitos” indicó.