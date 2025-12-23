Pirotecnia cero: Advierten falta de solidaridad en Salta El grupo Adultos dentro del Espectro se sumó a la campaña “Pirotecnia Sonora Cero” lanzada por la municipalidad de la Ciudad de Salta. “Tenemos leyes y ordenanzas pero vemos que a la gente no le interesa cumplirlas” manifestó Cristian Santa Cruz, coordinador del Grupo.