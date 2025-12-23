Servicios municipales en Nochebuena y Navidad

La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para el miércoles 24 y jueves 25, de Nochebuena y Navidad, respectivamente. El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, retomando la atención el viernes 26.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que el miércoles 24 el servicio de recolección de residuos se prestará hasta las 12 hs y se reanudará el jueves 25 a partir de las 21. Se solicita a los vecinos y en especial a los comerciantes del microcentro respetar los días y horarios establecidos, a fin de colaborar con la limpieza de la ciudad.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el Mercado San Miguel y su Anexo atenderán al público el martes 23 en horario corrido de 8.30 a 22 horas, mientras que el miércoles 24 abrirán de 8.30 a 17.30. El jueves 25 permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.

Por su parte, el Mercadito Evita abrirá el martes 23 en dos turnos, de 11.30 a 15.30 y de 20 a 00 horas. El miércoles 24 atenderá únicamente en el turno del mediodía, de 11.30 a 15.30, y el jueves 25 permanecerá cerrado.

En tanto, el Patio de la Empanada atenderá el martes 23 en horario corrido de 8.30 a 00 horas, mientras que el miércoles 24 abrirá de 9.30 a 16.30. El jueves 25 no habrá atención al público.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a Educación Vial, el miércoles 24, habrá exámenes prácticos en las sedes de calle Artigas y Unión, con turnos previamente asignados, y exámenes teóricos de 8 a 12, en el CEL de calle Santa Fe.

Asimismo, los agentes de tránsito estarán abocados a los controles que se realizarán en toda la ciudad.

Desde Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 24, de 8 a 12, y el jueves 25, de 10 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

Por su parte los natatorios municipales funcionarán de la siguiente manera: Juan Domingo Perón, permanecerá cerrado el 24 y 25; Carlos Xamena y Nicolás Vitale, del 22 al 25 de diciembre no abrirán sus puertas. Se retoma la actividad normal, en todos los natatorios el 26 de diciembre.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 1° Nominación, a cargo del Dr. Christian Abdenur.