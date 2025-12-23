Lluvia y vuelco en la avenida Bolivia
El hecho se produjo esta madrugada cuando un Citroën C3 color bordó circulaba por avenida Bolivia e intentó incorporarse hacia Patrón Costas, a la altura de la rotonda de Los Brigadistas.
Salta Hoy
En ese punto, el conductor se encontró con un banco de agua acumulada sobre la calzada, perdió adherencia y terminó volcando hacia el canal que separa las manos de circulación (Este-Oeste, Oeste-Este).
Ninguna de las personas que viajaban en el auto resultaron heridas
Vía: El Tribuno