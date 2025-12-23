 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Lluvia y vuelco en la avenida Bolivia

El hecho se produjo esta madrugada cuando un Citroën C3 color bordó circulaba por avenida Bolivia e intentó incorporarse hacia Patrón Costas, a la altura de la rotonda de Los Brigadistas. 

Salta Hoy

23 / 12 / 2025

 

En ese punto, el conductor se encontró con un banco de agua acumulada sobre la calzada, perdió adherencia y terminó volcando hacia el canal que separa las manos de circulación (Este-Oeste, Oeste-Este). 

Ninguna de las personas que viajaban en el auto resultaron heridas  

Vía: El Tribuno

 

 

AM840

FM96.9

