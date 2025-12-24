Atacaron a un inspector durante el secuestro de pirotecnia

En la mañana de hoy, en la intersección de calles Mendoza y Pellegrini, personal de la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta detectó a un vendedor ambulante que comercializaba pirotecnia sonora, actividad prohibida por normativa vigente.

Al momento de proceder al secuestro de la mercadería no permitida, el vendedor reaccionó de manera violenta, amenazando con un cuchillo y agrediendo físicamente a uno de los inspectores municipales. Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga del lugar.



Minutos más tarde, el mismo individuo se presentó en las oficinas municipales ubicadas en calle Alvarado con la intención de recuperar lo incautado de forma violenta. Ante esta situación, se dio intervención a la policía, que procedió a su detención en inmediaciones del lugar. El agresor se encuentra actualmente detenido y fue denunciado penalmente por los hechos ocurridos.