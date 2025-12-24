”Navidad también es cenar en familia sin el teléfono en la mano”
El padre Marcos Cepeda, vicario cooperador de Catedral Basílica habló esta mañana con Radio Salta y dio un mensaje para toda la comunidad: “Tomense su tiempo para compartir con la familia, disfruténse, compartan, no se preocupen por poner sobre la mesa la mejor cena, el pavo o la comida de moda, o por vestir la mejor ropa” manifestó.
Salta Hoy
24 / 12 / 2025
“La gente se dejó seducir por el mundo consumista, donde todos somos productos, todo se vende, todo es una imágen para mostrar, esto incluye la ropa, el maquillaje, etc” reflexionó el cura.
“Me sorprende ver cómo la gente le saca foto a la comida, pero no come” y “esto arrastra a nuestra propia humanidad “ indicó.
Y al finalizar la charla agregó que el “Señor nos pide -hoy más que nunca- que seamos reales“.