”Navidad también es cenar en familia sin el teléfono en la mano”

“La gente se dejó seducir por el mundo consumista, donde todos somos productos, todo se vende, todo es una imágen para mostrar, esto incluye la ropa, el maquillaje, etc” reflexionó el cura.

“Me sorprende ver cómo la gente le saca foto a la comida, pero no come” y “esto arrastra a nuestra propia humanidad “ indicó.

Y al finalizar la charla agregó que el “Señor nos pide -hoy más que nunca- que seamos reales“.



