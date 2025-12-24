 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia

El veterinario Pablo Díaz remarcó la importancia de la prevención, el acompañamiento responsable y la consulta veterinaria ante cualquier signo de alarma. Explicó que una de las primeras medidas es ayudar a los animales a liberar energía antes de los horarios habituales de mayor uso de pirotecnia. 

Salta Hoy

24 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Lo que recomiendo es que el propio día sacarlos a pasear para desgastar la energía en las horas previas (a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo)”, señaló. Además, aconsejó destinar un espacio específico dentro del hogar para que el animal se sienta contenido: “Después destinar un cuarto para el animal para que se sienta cómodo, insonorizar la zona, poner música tranquila, comida o algún juguete que le guste y estar presente” expresó el profesional.


El veterinario advirtió sobre los riesgos de la sobreprotección. “Tampoco hay que sobreprotegerlos porque uno afianza los miedos a la pirotecnia y es necesario que los animales sientan que no pasa nada”, indicó.

 

Sin embargo, aclaró que no todos los animales reaccionan de la misma manera y que algunos pueden sufrir cuadros severos: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, jadeo intenso, convulsiones, parálisis o intentos de escape”.

 

No hay que utilizar sedantes, porque lo único que hace es inmovilizar al paciente. Es un acto de crueldad. Los animales sienten pánico o fobia, pero no pueden movilizarse”. 
Finalmente, informó que el Hospital de Bienestar Animal -Lavalle 542- contará con atención especial durante las fechas festivas para casos de urgencia relacionados con pirotecnia. El 24 de diciembre atenderán de 8 a 12 y el 25 de diciembre de 10 a 12.

 

 El mismo esquema se repetirá el miércoles 31 de diciembre, de 8 a 12, y el 1 de enero, de 10 a 12. “La idea es estar disponibles para asistir a los animales afectados y acompañar a las familias en situaciones de emergencia”, concluyó.


Aconsejo al final el uso de las terapias alternativas como las flores de bach, el uso de las feromonas en spray 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO