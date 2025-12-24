Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia

“Lo que recomiendo es que el propio día sacarlos a pasear para desgastar la energía en las horas previas (a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo)”, señaló. Además, aconsejó destinar un espacio específico dentro del hogar para que el animal se sienta contenido: “Después destinar un cuarto para el animal para que se sienta cómodo, insonorizar la zona, poner música tranquila, comida o algún juguete que le guste y estar presente” expresó el profesional.



El veterinario advirtió sobre los riesgos de la sobreprotección. “Tampoco hay que sobreprotegerlos porque uno afianza los miedos a la pirotecnia y es necesario que los animales sientan que no pasa nada”, indicó.

Sin embargo, aclaró que no todos los animales reaccionan de la misma manera y que algunos pueden sufrir cuadros severos: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, jadeo intenso, convulsiones, parálisis o intentos de escape”.

No hay que utilizar sedantes, porque lo único que hace es inmovilizar al paciente. Es un acto de crueldad. Los animales sienten pánico o fobia, pero no pueden movilizarse”.

Finalmente, informó que el Hospital de Bienestar Animal -Lavalle 542- contará con atención especial durante las fechas festivas para casos de urgencia relacionados con pirotecnia. El 24 de diciembre atenderán de 8 a 12 y el 25 de diciembre de 10 a 12.

El mismo esquema se repetirá el miércoles 31 de diciembre, de 8 a 12, y el 1 de enero, de 10 a 12. “La idea es estar disponibles para asistir a los animales afectados y acompañar a las familias en situaciones de emergencia”, concluyó.



Aconsejo al final el uso de las terapias alternativas como las flores de bach, el uso de las feromonas en spray