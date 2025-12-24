Más de 200 personas para la nueva edición de “Ciudad de Navidad”

Indicó que en esta temporada se incorporó un nuevo pasaje de la Biblia en la lectura del locutor Oscar Humacata.

Las funciones comenzarán mañana, 25 de diciembre, continuarán el 27 y se retomarán en enero los días 3, 4, 5 y 6, con el tradicional cierre de la Noche de Reyes.

El espectáculo se realizará todos los días a las 21:30. Las entradas generales tendrán un valor de $5.000.