Más de 200 personas para la nueva edición de “Ciudad de Navidad”
El tradicional pesebre viviente celebra sus 60 años de vigencia ininterrumpida con funciones desde mañana 25 de diciembre hasta el 6 de enero, con el acompañamiento del municipio.Julio Romero, presidente del Centro Vecinal del Barrio sostuvo que «son 60 años de un trabajo sostenido, de una manifestación cultural barrial que se transformó en patrimonio cultural de la ciudad”
Salta Hoy
24 / 12 / 2025
VER GALERÍA
Indicó que en esta temporada se incorporó un nuevo pasaje de la Biblia en la lectura del locutor Oscar Humacata.
Las funciones comenzarán mañana, 25 de diciembre, continuarán el 27 y se retomarán en enero los días 3, 4, 5 y 6, con el tradicional cierre de la Noche de Reyes.
El espectáculo se realizará todos los días a las 21:30. Las entradas generales tendrán un valor de $5.000.