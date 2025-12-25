Impactante aumento de la pirotecnia sonora, pese a la prohibición ”Se hicieron los controles, pero no alcanzó” expresó Luis Gonzales, referente del grupo Padres de Niños con TEA, quien indicó que recibió muchos reportes de la Ciudad y Valle de Lerma de uso desmedido de pirotecnia sonora ayer y esta madrugada. “Yo vi a la municipalidad y la policía trabajar bastante, pero en la noche los barrios eran tierra de nadie” manifestó.