Impactante aumento de la pirotecnia sonora, pese a la prohibición
”Se hicieron los controles, pero no alcanzó” expresó Luis Gonzales, referente del grupo Padres de Niños con TEA, quien indicó que recibió muchos reportes de la Ciudad y Valle de Lerma de uso desmedido de pirotecnia sonora ayer y esta madrugada. “Yo vi a la municipalidad y la policía trabajar bastante, pero en la noche los barrios eran tierra de nadie” manifestó.
Salta Hoy
25 / 12 / 2025
En otro párrafo manifestó que muchos chicos dentro del espectro autista se autogredieron o sufrieron convulsiones como efecto de la pirotecnia sonora. “Las prohibiciones totales son peores, nosotros estamos a favor de la empatía y del festejo respetuoso” expresó el referente