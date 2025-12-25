 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Impactante aumento de la pirotecnia sonora, pese a la prohibición

”Se hicieron los controles, pero no alcanzó” expresó  Luis Gonzales, referente del grupo Padres de Niños con TEA, quien indicó que recibió muchos reportes de la Ciudad y Valle de Lerma de uso desmedido de pirotecnia sonora ayer y esta madrugada.  “Yo vi a la municipalidad y la policía trabajar bastante, pero en la noche los barrios eran tierra de nadie” manifestó.  

Salta Hoy

25 / 12 / 2025

 

En otro párrafo manifestó que muchos chicos dentro del espectro autista se autogredieron o sufrieron convulsiones como efecto de la pirotecnia sonora.  “Las prohibiciones totales son peores, nosotros estamos a favor de la empatía y del festejo respetuoso” expresó el referente 
 

AM840

FM96.9

