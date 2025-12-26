“Salta logró hacer más de 500 obras en un año muy difícil”
Fue el primer balance de Sergio Camacho, jefe de gabinete del gobierno provincial . Más allá de las dificultades con las que enfrentó la administración de Sáenz como consecuencia de la una importante reducción de la coparticipación. “La intención es lograr un estado más eficiente, por eso se redujeron de 47 a 30 las secretarias en el Gobierno” dijo Sergio Camacho, jefe de gabinete de la provincia.
El funcionario anticipó que la próxima semana iniciará el programa de puesta a punto de las escuelas con vistas al ciclo lectivo 2026.
El funcionario dijo que “hay algunos municipios que están muy comprometidos en sus finanzas “pero el gobernador nunca dejó de ayudarlos”, aclaró.
Recordó que el gobierno de Saenz no amplió la planta de trabajadores y se alejó de esta manera de la política libertaria del presidente de la nación de “aplicar motosierra”. “La diferencia estuvo en que contratamos a las personas que estaban trabajando para el ministerio de salud como plantilla COVID”, remarcó.