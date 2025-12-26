Presupuesto 2026: Hay quórum en el Senado

El oficialismo busca sancionar este viernes en la Cámara de Senadores el Presupuesto 2026, donde la única duda marcha por si logrará los votos para blindar el artículo 30 referido al financiamiento docente y de la ciencia.

La sesión extraordinaria del Senado inició a las 12 del mediodía para tratar Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear los dólares adquiridos en el mercado informal.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero ahora hay incertidumbre de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias.