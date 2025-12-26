 imagen

Explosión de ventas navideñas en el mercado Cofruthos

Las verduras para las ensaladas y las frutas para los postres fueron los más elegidos por parte de los clientes. "Teníamos muchas expectativas y todas se cumplieron “ dijo  por Radio Salta, Juan “Chicho” Russo, presidente del mercado abastecedor.  

“Pese al incremento de los precios de frutas como la manzana, las ventas se mantuvieron altas y se pudo ver a toda la familia comprando” manifestó. 

Russo comentó que el mercado busca ampliar el estacionamiento: “Ese espacio nos quedó muy chico y estamos pensando en posibilidades para dar más comodidad a proveedores y clientes”. 

Finalmente recordó que el horario de ventas del Cofruthos para el 30 y 31 de diciembre se extenderá desde las 6 de la mañana hasta las 15 horas.
 

