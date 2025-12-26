 imagen

Otro choque en circunvalación oeste

El vehículo es un Fiat Corsa que terminó incrustado en un poste de luz. El auto trasladaba a una familia, que se dirigía de norte a sur.  

Salta Hoy

26 / 12 / 2025

 

Circunvalación Oeste, a la altura de San Lorenzo Chico, fue escenario nuevamente de un terrible siniestro vial, donde un Fiat Crono quedó incrustado en un poste de luz.  

Los ocupantes de este auto era una familia, que se encuentra en buen estado de salud. 

El terrible siniestro, al parecer fue generado por la pérdida del control del vehículo que circulaba a alta velocidad, y terminó arrancando en su totalidad el poste de luz, que quedó atravesando el auto. 

 

AM840

FM96.9

