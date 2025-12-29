Bermejo: viajantes pasan corriendo sin respetar los controles
La situación fue advertida por Adrian Zigarán, interventor de Aguas Blancas. quien aseguró que en las últimas horas cientos de personas pasaron corriendo la frontera, tal cual se puede ver en una video difundido en las redes sociales
29 / 12 / 2025
La crecida del río por las lluvias obligó a suspender el cruce en chalanas entre Aguas Blancas y Bermejo. La situación generó un escenario de desorden y falta de controles, ya que numerosas personas estarían cruzando el puente sin respetar los turnos establecidos y sin realizar los trámites migratorios correspondientes.
Indicó que muchas personas seguramente pernoctarán en Bolivia para luego regresar al país
“Esto se debe al boom de las compras de fin de año que se repite para reyes y el inicio de las clases” expresó Zigarán