Bermejo: viajantes pasan corriendo sin respetar los controles

La crecida del río por las lluvias obligó a suspender el cruce en chalanas entre Aguas Blancas y Bermejo. La situación generó un escenario de desorden y falta de controles, ya que numerosas personas estarían cruzando el puente sin respetar los turnos establecidos y sin realizar los trámites migratorios correspondientes.

Indicó que muchas personas seguramente pernoctarán en Bolivia para luego regresar al país

“Esto se debe al boom de las compras de fin de año que se repite para reyes y el inicio de las clases” expresó Zigarán



