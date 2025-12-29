 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Luego de las lluvias: Vialidad Nacional trabaja en las rutas

Una de las más afectadas fue la ruta nacional 51 en el trayecto de montaña, camino a San Antonio de los Cobres.  "Trabajamos con varias cuadrillas y ahora todas las rutas están transitables" dijo  por Radio Salta el Ingeniero Federico Casas, director de Vialidad Nacional

Salta Hoy

29 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Consultado sobre el estado de obra del puente sobre el Río Vaqueros, Casas aclaró que el trabajo se encuentra en marcha pero con un parate por estos días:  “Y se debe a que los trabajadores solicitaron permiso para pasar las fiestas con sus familias” aclaró. El 5 de enero retomarán los trabajos con el ritmo habitual” dijo el funcionario. 

“Yo pienso que hay una muy buena articulación y diálogo entre el gobierno de Javier Milei y el Gobierno de la provincia” dijo  finalmente Casas. “De hecho que la provincia con mayor inversión en obras de rutas en todo el país es la provincia de Salta” finalizó.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO