Luego de las lluvias: Vialidad Nacional trabaja en las rutas

Consultado sobre el estado de obra del puente sobre el Río Vaqueros, Casas aclaró que el trabajo se encuentra en marcha pero con un parate por estos días: “Y se debe a que los trabajadores solicitaron permiso para pasar las fiestas con sus familias” aclaró. El 5 de enero retomarán los trabajos con el ritmo habitual” dijo el funcionario.

“Yo pienso que hay una muy buena articulación y diálogo entre el gobierno de Javier Milei y el Gobierno de la provincia” dijo finalmente Casas. “De hecho que la provincia con mayor inversión en obras de rutas en todo el país es la provincia de Salta” finalizó.



