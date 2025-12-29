Van a juicio por un homicidio en barrio Ciudad del Milagro
El hecho sucedió durante la madrugada del pasado 12 de julio, en una vivienda del barrio Ciudad del Milagro de la ciudad de Salta. Allí, un hombre de 43 años fue gravemente herido con un arma blanca durante un violento episodio, en el que dos hombres ingresaron a la propiedad con intenciones de robarle estupefacientes y se produjo una gresca.
Fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, donde falleció por shock hipovolémico. Se identificó a los sospechosos y, durante la detención, uno de ellos intentó tomar de rehén a una mujer , tras ser reducido.