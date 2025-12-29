Fuerte incremento del precios de la carne

En la comparación interanual también se exhibió un incremento respecto al mes previo relevado, ya que el precio de la carne tuvo un alza del 53,2% anual en noviembre frente a una suba del 47,3% anual en octubre. Entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el asado (76,8%), seguido por el cuadril (75,9%), el de la nalga (73,7%), el de la paleta (71,2%), y el de la carne picada común (59,7%). Y la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 42,7% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 21,1% anual.

Vía: El Tribuno